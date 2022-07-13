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الأربعاء، 13-07-2022 05:39 م

وزير الداخلية يقرر إجراء تشكيلات بين المحافظين

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الوكيل الاخباري - قرر وزير الداخلية، مازن الفراية، إجراء تشكيلات إدارية بين المحافظين في الوزارة، اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.

وشملت التشكيلات نقل محافظ العقبة محمد مبارك الرفايعة إلى مركز الوزارة، وتعيين المحافظ إسماعيل محمد الصرايرة محافظا في مركز الوزارة، والمحافظ خالد محمد الحجاج محافظا لمحافظة العقبة.

كما شملت التشكيلات تعيين المحافظ حسن سالم الجبور محافظا لمحافظة الزرقاء، والمحافظ قبلان محمد الشريف محافظا لمحافظة عجلون.

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