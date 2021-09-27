وزير الداخلية يقرر إعادة فتح مركز حدود جابر

الوكيل الإخباري -
قرر وزير الداخلية مازن الفراية ، إعادة فتح الحدود الاردنية السورية (مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح يوم بعد غد الاربعاء الموافق للتاسع والعشرين من الشهر الحالي، ووفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة باعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.اضافة اعلان
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم ، ان هذا القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الامنية والصحية المطلوبة وهو الأمر الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز الماضي.