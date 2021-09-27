وزير الداخلية يقرر إعادة فتح مركز حدود جابر

الوكيل الإخباري -

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قرر وزير الداخلية مازن الفراية ، إعادة فتح الحدود الاردنية السورية ‏‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح يوم بعد غد الاربعاء الموافق للتاسع والعشرين من الشهر الحالي، ووفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة باعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم ، ان هذا القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الامنية والصحية المطلوبة وهو الأمر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز الماضي.