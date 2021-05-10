وزير الداخلية يكشف عن قرارات واجراءات حكومية قادمة

الوكيل الاخباري -

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عبر وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، عن أمله في أن يصل عدد المسافرين الذين يستقبلهم معبر العمري الذي يربط الأردن مع السعودية إلى ألف شخص يوميا "قريبا جدا"، بعد الدفع بمختبر جديد لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا.وتحدث الفراية خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، عن "مطالبات كبيرة من قبل الجالية الأردنية في دول الخليج بأن المنصة سرعان ما تغلق لأن العدد فيها غير كافٍ، حيث تم زيارة الأعداد على المنصة إلى 500 بدل 150 شخصا ونعلم أن هذا العدد غير كاف".وتحدث الفراية عن "توجه قريبا جدا للسماح بكل من يحمل بشهادة المطعوم من دول الخليج بالدخول إلى المملكة دون الدخول إلى المنصة ولن يكون هناك فحص على المعبر وسنتجاوز فحص الـpcr ".