الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 12:10 م

وزير الداخلية يلتقي السفير الياباني

ياب


الوكيل الإخباري- بحث وزير الداخلية مازن الفراية، لدى لقائه في مبنى الوزارة، اليوم الأحد، السفير الياباني في عمان شيمازاكي كاورو، سبل تطوير وتوطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ولا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية.

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وأكد الفراية ان العلاقات الاردنية اليابانية تشهد على الدوام تطورا متزايدا يتناسب مع حجم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الامنية بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الذي ينبع في كثير من الأحيان من الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة فرص العمل، لاسيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقليمية والدولية، لتحقيق السلم والاستقرار في دول المنطقة والعالم.


 




 

 


 

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