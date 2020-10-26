الإثنين 26-10-2020
الوكيل الاخباري

دعوة هذه الفئة للحصول على استثناء من قرار حظر التجول الشامل

دعوة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الشتاء في عجلون

تعليمات عاجلة من وزير الصحة

تمدد فترة التسجيل للدورة التكميلية في الرصيفة

المعايطة: الانتخابات النيابية في موعدها

28 ألف إصابة نشطة بفيروس كورونا في الأردن

وزير الداخلية يوضح بشأن الحملات الامنية

عدد وفيات يومي قياسي بكورونا في الأردن

توصية بإغلاق احياء كبرى في بيروت بعد تزايد الإصابات بكورونا

دعوة للمواطنين لطلب فاتورة أية سلعة أو خدمة دفعوا ثمنها




الإثنين، 26-10-2020 06:09 م

وزير الداخلية يوضح بشأن الحملات الامنية

1020202121654297808706


الوكيل الاخباري - أكّد وزير الداخلية توفيق الحلالمة، أن تطبيق سيادة القانون أمر لا تهاون فيه، ولن تتردد الأجهزة المعنية التي تعكف على إنفاذ القانون في اتخاذ كل السبل والإجراءات التي من شأنها إرساء الأمن والطمأنينة لدى المجتمع.
اضافة اعلان

وشدّد الحلالمة خلال لقاء لجلالة الملك عبدالله الثاني بحضور ولي العهد الأمير الحسين، الإثنين مع محافظين، على أن الأجهزة المعنية تنفذ واجباتها على أكمل وجه ووفق إجراءات منضبطة وبشكل دائم، لافتاً إلى أن هذه الحملات ليست مرحلية ولا هي آنية وستبقى مستمرة حتى تزول أشكال الاستقواء على القانون والتعدي على حقوق الآخرين.

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، بيّن الحلالمة أن الوزارة لديها خطة شاملة لضمان نجاح سير العملية الانتخابية وبما يضمن أمن المواطنين وصحتهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202025205041231468140

دعوة هذه الفئة للحصول على استثناء من قرار حظر التجول الشامل

1458813965

دعوة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الشتاء في عجلون

10202013152116305954244

تعليمات عاجلة من وزير الصحة

main_image5dc0c0fd2a924

تمدد فترة التسجيل للدورة التكميلية في الرصيفة

unnamed (1)

المعايطة: الانتخابات النيابية في موعدها

1

28 ألف إصابة نشطة بفيروس كورونا في الأردن

أخبار متعلقة
5c6635e9e3f67a1df05d00f600505f7d

الامن يكشف تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة الزرقاء

065c7038cb71a42baf27554b92afc5ef

الأمن يوضح الفرق بين القيد والطلب الأمني

5202029194343183245193

الأمن يحذر من تداول فيديو جريمة الزرقاء

158893

توضيح أمني حول تعرض فتى للاعتداء بالزرقاء

8202016115023957425975

رسالة أمنية للأردنيين

920202193019728431356

ضبط مركبة تسير بسرعة 219 في عمان