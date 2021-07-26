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الإثنين، 26-07-2021 03:02 م

وزير الداخلية يوعز بمتابعة البرك المائية

زو
وزير الداخلية مازن الفراية


الوكيل الإخباري - أوعز وزير الداخلية ، مازن الفراية، إلى مرتبات مديرية ‏الامن العام والحكام الاداريين بضرورة متابعة موضوع ‏زيادة حالات الغرق في البرك المائية المتواجدة في المنازل ‏والمزارع دون الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مثل ‏هذه البرك ودون توفير متطلبات السلامة العامة بما في ‏ذلك المنقذين . ‏

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وأكد وزير الداخلية، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري"  على ضرورة متابعة ‏الأمر من كافة جوانبه والعمل على منع مثل هذه ‏الممارسات بكافة السبل المتاحة واتخاذ اشد العقوبات بحق ‏كل من تسول له نفسه الاستهتار بحياة المواطنين والعبث ‏بأرواحهم وتطبيق قانون منع الجرائم بحق المخالفين .‏

 




 

 


 

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