وزير الداخلية يوعز بمتابعة البرك المائية

الوكيل الإخباري - أوعز وزير الداخلية ، مازن الفراية، إلى مرتبات مديرية الامن العام والحكام الاداريين بضرورة متابعة موضوع زيادة حالات الغرق في البرك المائية المتواجدة في المنازل والمزارع دون الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مثل هذه البرك ودون توفير متطلبات السلامة العامة بما في ذلك المنقذين .
وأكد وزير الداخلية، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" على ضرورة متابعة الأمر من كافة جوانبه والعمل على منع مثل هذه الممارسات بكافة السبل المتاحة واتخاذ اشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه الاستهتار بحياة المواطنين والعبث بأرواحهم وتطبيق قانون منع الجرائم بحق المخالفين .