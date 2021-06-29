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الثلاثاء، 29-06-2021 11:29 م

وزير الزراعة : آلية لتحرير سوق مدخلات الإنتاج لتخفيض كلفتها على المزارعين

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة خالد حنيفات، إن الوزارة ستعمل على آلية لتحرير سوق مدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي مما يؤدي إلى انخفاض كلفتها على المزارعين، وذلك قبل نهاية شهر آب/أغسطس المقبل.اضافة اعلان


وأضاف حنيفات خلال برنامج جلسة علنية الذي يُبث الثلاثاء على شاشة "المملكة"، "بدأنا بدراسة مدخلات الإنتاج سواء الإنتاج النباتي أو الحيواني والأدوية البيطرية والمبيدات والأسمدة وجميع المستلزمات ... وعقدنا 10 اجتماعات مع المعنيين في هذا المجال وبوجود اتحاد المزارعين، وسنعمل على آلية لتحرير سوق مدخلات الإنتاج، ويعني ذلك منع الاحتكار وعملية وقف الوكالات الحصرية لأنها مخالفة لمنظمة التجارة العالمية".

 




 

 


 

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