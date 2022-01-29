السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 08:30 م

وزير الزراعة: الأسعار ستعود لطبيعتها خلال أيام وقد نعوض المزارعين عن أضرار الصقيع

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، السبت، ان هنالك خللا في سلاسل التزويد وكمية المواد المنتجة من الخضار الموردة للسوق.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات لتلفزيون المملكة : سيتم تلاشي هذا الجانب السلبي خلال الأيام المقبلة، وتعود الأسعار إلى توازنها الطبيعي لمثل هذه الأيام من السنة".


وأشار إلى أن المنخفضات الجوية "مطلوبة سواء للزراعات الحقلية أو البعلية أو المروية، إضافة إلى أثرها على قطاع الإنتاج الحيواني" علما بأن "بعض المناطق في الشمال والوسط ارتفع فيها نسبة الهطول المطري عن 76% من أداء الموسم بالكامل".

** آثار الصقيع
الحنيفات تطرق إلى "إرشادات يومية عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الزراعة لكيفية التعامل مع الصقيع" مشيرا إلى إمكانية "تعويض المتضررين من صندوق المخاطر".


وما زالت اللجان التابعة لوزارة الزراعة "تجوب المناطق المتضررة خاصة في منطقة وادي الأردن" و "لم ننته" من حصر أضرار الصقيع خلال المنخفض قبل الأخير على ما شرح الحنيفات.


وأشار إلى أن هناك أضرارا من الصقيع "تحتاج أسابيع حتى تظهر".


ولفت النظر إلى منخفض آخر أتى على الأردن "ما يعني استمرار حصر الأضرار في كافة محافظات المملكة وتعويض المزارعين حسب الضرر".

** الأشجار المتكسرة
وبين الوزير إن الوزارة ستُعطي أولوية في إزالة الأشجار المتكسرة جراء المنخفض الجوي، التي "تعيق حركة السير والمواطنين وتسببت بانقطاع الكهرباء" وذلك بالتعاون مع أمانة عمّان ووزارة الأشغال العامة والإسكان.


وأوضح الحنيفات أن بعض "الأشجار تضررت في المدينة الرياضية (في عمّان) وفي الشوارع ومختلف المناطق، وهناك جهد متناغم ومتناسق بين الوزارة وأمانة عمّان وزارة الأشغال العامة".


وأضاف : "أعيطنا أولويات للأشجار التي تعيق حركة السير والمواطنين، أو تضرر منها أملاك عامة أو خاصة، أو ما تسبب بانقطاع الكهرباء".


وتابع : "سيتم تكثيف الورش في محافظات المملكة كافة لإزالة الأشجار المتكسرة وتقليمها" ، مؤكدا أن "الأشجار الحرجية هي اختصاص وزارة الزراعة".

 




 

 


 

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