وزير الزراعة : الأوضاع الراهنة تدعو للقلق

الوكيل الإخباري - بيّن وزير الزراعة محمد داودية ، ان الاوضاع الراهنة تدعو الى القلق وتوجب التصرف السريع لمنع وقوع المزيد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

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ودعا داودية في تعميم له ،الجمعة ، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، مفتشي الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصاديــة المفروزين من وزارة الزراعة الى تشديد وتكثيف اعمال الرقابة على العامليــن في هذه المنشآت و على المواطنين المراجعين، بالتعاون مع زملائهــم كـــوادر الوزارات الأخرى.

ويأتي ذلك للتحقق من التزام الجميع بكافة اجراءات الوقاية المحددة في أوامر الدفاع. فيما يلي نص التعميم :

بسم الله الرحمن الرحيم

نداء الى الزملاء مدراء الزراعة في المركز والميدان

تحية طيبة وبعد:

تلاحظون من ارقام وزارة الصحة التي نطالعها يوميا، انتشارا متزايدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اخواننا المواطنين في مختلف محافظات بلادنا. وهو انتشار، يعتبر التهاون في التعامل الصارم معه، جريمة ضد الوطن وضد الانسانية.

ويحزننا ان نسجل ان مستوى الالتزام العام بقواعد الوقاية والسلامة من فيروس كورونا متدنٍ، كما هو متدنٍ، مستوى الرقابة الوطنية من جانبنا. ان الاوضاع الراهنة تدعو الى القلق وتوجب التصرف السريع لمنع وقوع المزيد من الإصابات والوفيات.

وللمساهمة في الجهود الوطنية الجبارة، التي تقوم بها ليل نهار، فيالق من ابنائنا المدنيين والعسكريين، للحد من هذا الانتشار، ارجو ان توعزوا الى مفتشي الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية المفروزين من وزارتنا، بضرورة تشديد وتكثيف اعمال الرقابة على العاملين في هذه المنشآت و على المواطنين المراجعين، بالتعاون مع زملائهم كوادر الوزارات الأخرى، للتحقق من التزام الجميع بكافة اجراءات الوقاية المحددة في اوامر الدفاع.

ان الظرف الحرج الحالي يوجب اتخاذ الاجراءات القانونيــة المخولة اليكم بحق المخالفين بكل حزم. حفاظا على الصحة العامة وعلى حياة اهلنا المواطنين.

وان الاوضاع الصحية الحرجة لا تحتمل اي تقصير او تهاون من قبلنا في اداء واجباتنا الوطنية وتطبيق الاجراءات القانونية الواردة في اوامر الدفاع على المخالفين. وتعلمون زملائي أن الالتزام بالقواعد الوقائية من فيروس كورونا، بما فيه التزامنا نحن، يمثل اعلى درجــات المسؤولية الوطنية.

واقبلوا فائق الاحترام

محمد داودية وزير الزراعة

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