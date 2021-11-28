الأحد 28-11-2021
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الأحد، 28-11-2021 06:07 م

وزير الزراعة : الحكومة ستدرس استيراد الأغنام الجورجية

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 الوكيل الاخباري - التقى وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، في جورجيا، اليوم الأحد، عددا من المستثمرين الأردنيين في قطاع الأغنام.

واطلع الحنيفات على تجربة المستثمرين في جورجيا، كما استمع إلى بعض المطالبات التي تخص دراسة فتح السوق المحلي للأغنام الجورجية، والتي يمنع دخولها بسبب تشابهها مع الأغنام المحلية.

وبين الحنيفات أن الوزارة تعمل على تنوع مصادر اللحوم المستوردة، وذلك للوصول إلى جودة عالية وسعر منافس للمستهلك، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة المطالبات كافة في الأيام المقبلة، بما يضمن حماية الأغنام المحلية ووصول المنتج الأفضل من اللحوم للمستهلك الأردني.

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