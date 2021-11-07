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الأحد، 07-11-2021 07:56 ص

وزير الزراعة اللبناني يعلن عن أهم الاتفاقات مع الأردن

حنيفات


الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، على "العلاقات الطيبة التي تربط الاردن لبنان في مجال تبادل الصادرات الزراعية من بيروت وعمان و إليهما".

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وبعد لقاء وزير الزراعة خالد الحنفيات، في عمان، قال عباس الحاج حسن: " كانت مباحثاتنا جدية، وهادئة، وأخوية، في كل ما كنا قد اتفقنا عليه سابقا من استيراد وتصدير من الرزنامة الزراعية"، لافتا إلى أن "الزيارة إلى الأردن هي لترتيب هذه العلاقة الأردنية - اللبنانية في مجال الزراعة، وأنه الأسبوع المقبل سيتوجه نحو مصر كذلك لترتيب التبادل وتطويره".


وأشار الحاج حسن إلى أنه "لم يعد هناك أي حاجز أمام المحاصيل اللبنانية، من حيث تحديد كمية الصادرات إلى الأردن"، موضحا أنه "تم البحث أيضا في آلية تطوير التبادل التجاري في ما خص القطاع الزراعي بيننا وبين الأخوة الأردنيين".

كما شكر وزارة الزراعة الأردنية وجلالة الملك عبدالله الثاني على "المكرمة في ما يخص موضوع العنب والتفاح والبطاطا وغيرها، والتشديد على تصدير هذه المحاصيل من دون عوائق، مع احترام لبنان كما السابق لكل عمليات الفحوص لكل شحنة على حدة لتلافي أية إشكالية قد تعكر صفو هذه العلاقة الطيبة مع المملكة الأردنية الشقيقة".


وأكمل: "بحثنا في تفعيل ورش عمل في وزارتي الزراعة اللبنانية والأردنية حول كيفية استيراد الأسمدة والمبيدات الزراعية، وهذا أمر ضروري للبنان، وجرى الاتفاق مع الجانب الأردني على توسيع سلة المستوردات الزراعية الأردنية، و لفتتني الإيجابية مع وزير الزراعة الأردني الذي شدد على أن قرارا من الملك الأردني، عبد الله الثاني، يقضي بأن يكون هناك دعم مطلق للبنان، ونحن كلبنانيين نشكر جلالته والحكومة الأردنية والشعب الأردني الطيب المضياف على هذه الثقة، وأتمنى أن يكون الدور الأردني في الزراعة والصناعة والاقتصاد والسياسة كما عهدناه دوما توفيقيا لما فيه الخير لبيروت ولعمان كما لبقية العواصم العربية".


 




 

 


 

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