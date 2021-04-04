وزير الزراعة: اللحوم السودانية في الأسواق الأردنية قبل شهر رمضان

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الوزارة وافقت وبناء على تنسيب لجنة صحة الحيوان والمعزز بتقرير اللجنة الفنية التي زارت جمهورية السودان أخيرا، على السماح باستيراد لحوم الضأن الطازج من الجمهورية السودانية والتي يتوقع توفرها قبل شهر رمضان الفضيل.

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وأشار الحنيفات إلى أن القرار جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الضرورية وتنوعها من مناطق مختلفة وبما يتناسب مع دخل المستهلك والقوة الشرائية.



وبين أن استيراد اللحوم السودانية يأتي على حساب اللحوم المبردة المستوردة من مصادر أوروبية ويوفر لحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة.



وأوضح أن القرار جاء بعد أن تبين للجنة التي كلفت بمهمة تقييم واقع الخدمات البيطرية ومدى تطبيق الالتزامات الصحية ضمن (كود) المنظمة العالمية لصحة الحيوان، جودة هذه اللحوم وصحتها حيث وجه دعوة للشركات والتجار الراغبين في الاستيراد لهذه اللحوم مراجعة الوزارة وتقديم الطلبات حسب الإجراءات المرعية في هذا الخصوص.