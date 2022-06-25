وزير الزّراعة : المواشي تغطّي ضعف الاحتياجات خلال فترة عيد الأضحى

الوكيل الاخباري - قال وزير الزّراعة المهندس خالد الحنيفات إنّه لا مشكلة لدينا في توفّر أيّ صنف غذائيّ.



وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم السّبت، لفت النظّر إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، ما سينعكس على معظم المنتجات الغذائيّة والمواشي الحيّة، معربا عن أمله بأن يكون تأثير الارتفاع محدودا.



وبيّن الحنيفات أنّ المواشي المحليّة والمستوردة المقدّرة بنحو 600 ألف رأس تغطّي ضعف الاحتياجات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنّ الوزارة فتحت باب الاستيراد من مناشئ مختلفة.

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