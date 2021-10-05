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الثلاثاء، 05-10-2021 03:24 م

وزير الزراعة: تحويل حيازات الأغنام الوهمية إلى مكافحة الفساد

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الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقاء ضم عدد من مربي الاغنام من اغلب المناطق في المملكة وذلك في إطار توجه الدعم لحيازات الاغنام الحقيقة فإن الوزارة عمدت لإجراءات إدارية وميدانية مباشرة وغير مباشرة لحصر الحيازات الوهمية وذلك من خلال إجراءات التحقق في كافة المحافظات .

وأكد الحنيفات ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ان الوزارة ستعمل على متابعة الحيازات الوهمية عبر الأجهزة المختصة وتحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعتها قانونيا لتحصيل كافة فوارق الدعم وبأثر رجعي .

وثمن الحنيفات التعاون الكبير من قبل مربي الاغنام في كافة المحافظات واتحاد المزارعين والجمعيات التي تساند الوزارة بهذه الجهود التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الحيازات الحقيقة وتساند في وقف تغول البعض على حقوق مربي الاغنام.

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