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الجمعة، 16-04-2021 06:50 م

وزير الزراعة : تعزيز جهود مكافحة الجراد بفرق من الجنوب

خالد
وزير الزراعة خالد الحنيفات


الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن كوادر وزارة الزراعة وبمشاركة أكثر من 10 فرق مكافحة تقوم بعمليات مكافحة لمجموعات الجراد الصحراوي ضمن مزارع الحق والبشائر بمنطقة المدورة وباستخدام آليات متخصصة .

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وأضاف الحنيفات خلال جولة لمتابعة جهود مكافحة الجراد الصحراوي، ان فرق المسح تقوم بعمليات المسح على كامل المساحات في المناطق الجنوبية وانهت معالجة اكثر من 2000 دونم من المساحات المزروعة بمحصول البطيخ وكذلك مكافحة الآفة داخل المحاصيل العلفية.


واشار الحنيفات إلى انه تم دعم جهود المكافحة من خلال التوجيه بتعزيز الفرق التابعة لمحافظة معان والتي تعمل حاليا في الموقع بفرقتين للمكافحة من الطفيلة وفرقتين من العقبة، اضافة الى استمرار فرق الاستكشاف من العقبة للتخلص من الأسراب المتوسطة .


وتفقد الحنيفات جاهزية الكوادر و الآلات وتوفر المبيدات وخطة المكافحة المباشرة والتي ستستمر حتى الانتهاء من هذه الآفة.

 

 المصدر : بترا

 

 

 




 

 


 

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