وزير الزراعة: تعويض متضرري الصقيع بعد حصر الأضرار من قبل اللجان

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إنه سيجري تعويض المزارعين المتضررين جراء الصقيع حسب حجم الأضرار الذي تعرضت له المزروعات، والتي تحددها اللجان المشكلة للتقييم.



وأضاف الحنيفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال جولته، اليوم الثلاثاء، على المناطق المتضررة نتيجة تدني درجات الحرارة بوادي الأردن والأغوار الشمالية، أنه جرى تشكيل لجان من قبل مديرية الزراعة في منطقة الأغوار الشمالية والأغوار الوسطى والشونة الجنوبية لحصر الأضرار والمساحات والأصناف. وبين أن "جولتنا اليوم برفقة رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية تأتي للاطلاع عن كثب على واقع الأضرار التي تعرض لها بعض المزارعين وسيكون هناك إجراءات قانونية ومالية سيجري اتخاذها حسب الأضرار ونسبها في جميع المناطق التي تضررت من الصقيع وسيكون هناك إجراءات قريبة، حيث سيقوم صندوق المخاطر قريبا بتعويض المزارعين الذين تضرروا بسبب موجة الصقيع".

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