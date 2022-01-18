الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

محافظ اربد والحكام الأداريون يعزون بالشهيد الخضيرات

العثور جثة مجهولة الهوية في العقبة - تفاصيل

قرار بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس خلال الـ 48 ساعة القادمة

جامعات تقرر تأخير دوامها الأربعاء وأخرى لم تعلن موقفها- أسماء

مصدر : لا تغيير على ساعات دوام الدوائر الرسمية الاربعاء

الصحة العالمية: أوميكرون يواصل اكتساحه للعالم

بريطانيا: تسجيل 438 وفاة و94432 إصابة بفيروس كورونا

وزير الأوقاف يلتقي نظيره الفلسطيني

التربية ومبادرة مدرستي تكرمان الفائزين بمسابقة مشروع التوأمة الإلكترونية

مذكرة تفاهم لبناء القدرات الإقليمية للاستجابة لتحديات الصحة العامة

الثلاثاء، 18-01-2022 08:20 م

وزير الزراعة: تعويض متضرري الصقيع بعد حصر الأضرار من قبل اللجان

5


الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إنه سيجري تعويض المزارعين المتضررين جراء الصقيع حسب حجم الأضرار الذي تعرضت له المزروعات، والتي تحددها اللجان المشكلة للتقييم.

وأضاف الحنيفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال جولته، اليوم الثلاثاء، على المناطق المتضررة نتيجة تدني درجات الحرارة بوادي الأردن والأغوار الشمالية، أنه جرى تشكيل لجان من قبل مديرية الزراعة في منطقة الأغوار الشمالية والأغوار الوسطى والشونة الجنوبية لحصر الأضرار والمساحات والأصناف. وبين أن "جولتنا اليوم برفقة رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية تأتي للاطلاع عن كثب على واقع الأضرار التي تعرض لها بعض المزارعين وسيكون هناك إجراءات قانونية ومالية سيجري اتخاذها حسب الأضرار ونسبها في جميع المناطق التي تضررت من الصقيع وسيكون هناك إجراءات قريبة، حيث سيقوم صندوق المخاطر قريبا بتعويض المزارعين الذين تضرروا بسبب موجة الصقيع".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

محافظ اربد والحكام الأداريون يعزون بالشهيد الخضيرات

239929_13_1639942209

العثور جثة مجهولة الهوية في العقبة - تفاصيل

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

قرار بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس خلال الـ 48 ساعة القادمة

269824405_3099976716947060_5861219612237684797_n

جامعات تقرر تأخير دوامها الأربعاء وأخرى لم تعلن موقفها- أسماء

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

مصدر : لا تغيير على ساعات دوام الدوائر الرسمية الاربعاء

f

وزير الأوقاف يلتقي نظيره الفلسطيني

أخبار متعلقة
resize

الزراعة: نحصر أضرار الصقيع وسنعوض المتضررين

40f6867d-0b6f-44a0-83d4-dc74fbee8813

الحنيفات: 8 آلاف فرصة عمل ستوفرها مشاريع الخطة الزراعية و35 مليون دينار قروض بدون فوائد

35D110DD-9333-402F-AC18-926C8DC640FF

إعلان الخطة الوطنية للزراعة المستدامة اليوم

w

وزير الزراعة يتفقد جمعيات ومشاريع في مادبا

image (28)

الحنيفات: ندرس التشاركية مع القطاع الخاص لتوسيع التحريج

35D110DD-9333-402F-AC18-926C8DC640FF

الزراعة: خطة تنمية زراعية شاملة خلال الأيام المقبلة