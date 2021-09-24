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الجمعة، 24-09-2021 07:55 م

وزير الزراعة: توزيع أحطاب على عائلات تعيش بمحيط غابات لتخفيف الاعتداءات

رئاسة


الوكيل الاخباري - أصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قرارا بتوزيع أحطاب ناتجة عن تحطيب أشجار جافة على المواطنين "مجانا"؛ في محافظات "عجلون، جرش، والبلقاء، بحسب وزير الزراعة خالد حنيفات، الجمعة.

وقال حنيفات لـ "المملكة"، إنّه "سيتم توزيع طن حطب على كل عائلة محتاجة في محافظات "عجلون، جرش، والبلقاء"، ومعنيين يعيشون بجوار الغابات من قبل لجنة يرأسها الحاكم الإداري لكل منطقة".

وأضاف، أن قرار توزيع أحطاب سيخفض الاعتداءات على الغابات".

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