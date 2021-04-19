وزير الزراعة: توفر مادة الدجاج بشكل يلبي الطلب الأسبوع الحالي سيوازن الأسعار

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الزراعة خالد حنيفات، ان الوزارة والاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن وكبار منتجي الدواجن اتفقوا على توريد الدواجن خلال أسبوع وبواقع 1.8 دينار لكيلو الدجاج الطازج للجملة و1.65 دينار لكيلو دجاج النتافات، و1.5 دينار لكيلو الدجاج المجمد.وأضاف حنيفات، لـ "صوت المملكة"، أن الأسعار المتفق عليها ستعمل على توازن المعروض ويلبي احتياجات المواطن، والاتفاق سيكون فيه بعض الخسائر لمربيي الدواجن نتيجة لنفوق أعداد كبيرة في الفترة الماضية.وأشار، إلى أن الطلب الزائد والعرض كان فيه مشكلة بداية الأسبوع لكن الأسبوع الحالي سيكون توفر لمادة الدجاج بطريقة تغطي الاحتياجات، مما أدى إلى توازن بالسعر بحيث أن يلبي حاجة المستهلك ومصلحة المزارع.ولفت، إلى أن "الأمور تحت السيطرة والوزارة مهمتها حماية المنتج لأنه هو الذي يؤمن متطلبات السوق وهو الذي يحقق الأمن الغذائي".