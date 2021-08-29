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الأحد، 29-08-2021 11:42 ص

وزير الزراعة : توقع أن تصل كميات الزيتون إلى ١٧٠ ألف طن

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الوكيل الإخباري - توقع وزير الزراعة، المهندس خالد الحنفيات أن تصل كميات ثمار الزيتون للموسم الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ إلى ١٧٠ ألف طن والكميات الموجهة إلى المعاصر إلى ١٣١ ألف طن.

وأضاف الحنفيات في تصريح صحفي وصل "الوكيل الإخباري" أنه من المتوقع أيضا أن يصل الإنتاج من زيت الزيتون إلى ٢١ ألف طن والكميات الخاصة لغايات التخليل إلى ٣٤ ألف طن.

وأشار إلى أن هذا الموسم كان من المتوقع أن يكون موسما غزير الانتاج، وزاد "نتيجة تدخل العوامل المناخية ووجود تباين في درجات الحرارة أثناء فترة الأزهار وتؤثر المناطق الجنوبية بالانحباس المطري  أدى إلى انخفاض كميات الإنتاج ".

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"يبقى الموسم الحالي قريب من المعدل العام وقد عملت الحكومة على تخصيص مليون دينار لغايات دعم صادرات زيت الزيتون الفائض منعا لوجود تراكمات وتشوهات تسويقية لهذا الموسم" ، وفق الحنيفات.

 

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