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الإثنين، 17-10-2022 09:33 ص

وزير الزراعة: توقفوا عن هدر الطعام فهناك جياع

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الوكيل الإخباري - أطلق وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، صرخة اجتماعية قال فيها : “توقفوا عن هدر الطعام فهناك جياع في العالم”.

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وأشار الوزير، وفقا ليومية الغد، إلى أنه يتوجب على الأردنيين التخلي عن هدر الغذاء في المناسبات الإجتماعية من افراح واتراح.

وشدد على اننا امام مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الموارد، بخاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء.


وأضاف أن جاهة خطبة تسير فيها نحو 100 سيارة لقاء بضع دقائق، ولكن هدر الطاقة فيها بآلاف الدنانير.


وبين الوزير أن الدراسات المحلية كشفت عن أن 34 % من الغذاء في الأردن يهدر ويستنزف، مشددا على انه لا بد من الحفاظ على الغذاء وتغيير هذه العادات التي لا تصلح ولا تتوافق مع متطلبات العصر.

 




 

 


 

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