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الأربعاء، 07-07-2021 07:41 م

وزير الزراعة: حل مشكلة إرساليات خضار كانت عالقة على الحدود السعودية

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الزراعة خالد حنيفات، اليوم الأربعاء، موافقة السعودية على إدخال إرساليات خضار كانت عالقة على الحدود بين الأردن والسعودية.اضافة اعلان


وقال في بيان صحافي، اليوم، إنه أجرى اتصالا مع وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي لحل مشكلة إرساليات خضار كانت عالقة سابقا على الحدود بسبب بعض الإجراءات الفنية.

وأضاف أنه جرى مناقشة وضع الإرساليات ووافق الجانب السعودي على إدخالها، مؤكدا أن جميع الإرساليات قد انسابت إلى الداخل السعودي مقدرا التعاون السعودي بهذا الشأن.

 




 

 


 

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