الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 07:03 م

وزير الزراعة: رؤية عملية للنهوض بالقطاع

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة، المهندس خالد حنيفات، "إننا بصدد إنشاء رؤية عملية متكاملة قابل للتنفيذ والاستدامة تساهم بشكل كبير في عمل نهضة بالقطاع الزراعي وبرعاية ملكية".
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وأضاف الحنيفات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن القطاع الزراعي من القطاعات الأساسية التي تحظى برعاية واهتمام من قبل جلالة الملك لما لها من أبعاد مرتبطة بالأمن الغذائي وفرص العمل ومكافحة الفقر، حيث تعد مهنة للعديد من المواطنين في محافظات وألوية لا تتوفر بها مجالات صناعية أو خدماتية.

وأكد حنيفات أن الرؤية الجديدة تستمد مفرداتها من المزارع أولاً، ومن الشركاء المستثمرين والتجار والجهات الدولية، بحيث تكون البدايات بدراسة معمقة لكلف مدخلات الإنتاج وأثرها الكبير على المزارع مثل الأسمدة والبذور والأدوية وطاقة الكهرباء، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تعاون مع الإقراض الزراعي بحزمة من القروض متدنية الفائدة، إضافة إلى إنتاج محاصيل النقص والاتجاه بعد ذلك للتصنيع الغذائي.

وأشار إلى أن "الوزارة ستفتتح خلال شهر نيسان المقبل فرصة استثمارية لـ 3 خطوط إنتاج في منطقة الأغوار لتجفيف البندورة وتصنيع رب البندورة وتجفيف الخضار، الذي من شأنه أن يقلل من مستوى وارداتنا من الخضار المفرزة، التي تتجاوز عشرات الملايين".

 




 

 


 

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