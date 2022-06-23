وزير الزراعة: سنتحقق من شهادات منشأ محلية لزراعة القمح والشعير

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الحكومة تدعم زراعة المحاصيل الحقلية، وتقوم بشراء القمح والشعير بضعف السعر العالمي وذلك دعماً للمزارع وقطاع المحاصيل الحقلية، وانه تم رصد محاولات الحصول على شهادات منشأ محلية ولا يوجد مقابلها زراعة حقيقية على أرض الواقع وتم إلغائها من قبل لجان فنية ميدانية.



وأضاف الحنيفات في بيان اليوم الخميس، أن الوزارة ستعمل على التحقق من شهادات المنشأ للقمح والشعير من خلال مقارنة الشهادات مع الأراضي المزروعة والكميات الواردة من هذه المحاصيل مع قطع الأراضي المزروعة، ووفق آلية تضمن عدم بيع محاصيل مستوردة أو مدعومة بطريقة ملتوية.

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