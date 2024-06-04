الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 04-06-2024 02:19 م

وزير الزراعة : عامل الطقس سبب انخفاض توريد الدجاج إلى الاسواق

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات أننا في الاردن تجاوزنا جميع الأزمات وبالعام الحالي زادت صادراتنا بالخضار والفاكهة والمواشي .

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وأشار الحنيفات خلال مؤتمر صحفي بوزارة الاتصال الحكومي أن عامل الطقس ونفوق الدجاج هو سبب انخفاض توريد الدجاج إلى الأسواق.

 

وأشار الوزير إلى قرار الحكومة اليوم بتحديد سقوف أسعار الدجاج بالاسواق مؤكدا أن أسعار الدجاج في المملكة من الأقل على مستوى المنطقة.

 

وبين الحنيفات أن ارتفاع صادرات الأردن من الخضار والفواكه في العام الحالي بنسبة 32% مقارنة مع العام الماضي.

 

واكد الحنيفات ان هناك ارتفاع في صادرات الأغنام عام 2024 بنسبة 260 %، مقارنة مع  الصادرات في العام الماضي ، مشيرا الى ارتفاع صادرات الأردن من الخضار والفواكه في العام الحالي بنسبة 32% مقارنة مع العام الماضي ، مؤكدا ان الوزارة تعمل على استدامة سلاسل التزويد وأمننا الغذائي.

 

 

 

 




 

 


 

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