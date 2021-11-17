وزير الزراعة: كل مزارع تضرر من سد الوالة سيأخذ حقه

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ، أن 2500 دونم تضرروا من جفاف سد الوالة جنوب العاصمة عمان.

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وقال الحنيفات لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء إن آلية وموعد صرف تعويض مادي لمزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة يحتاج إلى اجراءات قانونية من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المخاطر، مؤكدا ان كل مزارع سيأخذ حقه.



وأشار إلى أن من المتوقع أن يصل حجم التعويضات المقدمة للمزارعين إلى 500 ألف دينار، وبواقع 200 دينار عن كل دونم تقريباً .



وحول اتفاقيات تبادل الانتاج الزراعي مع الجانب السوري قال الحنيفات أنه يوجد تحديث على الاتفاقيات الموجودة مسبقا وسيتم استيراد وتصدير السلع التي لا تكفي احتياجات الجانبين.



وبلغت الصادرات الأردنية لسوريا العام الماضي ما يصل إلى 35 مليون دينار ، مسجلة انخفاضا مقارنة مع العام 2019 الذي سجل تصدير 53 مليون دينار، بحسب إحصائيات رسمية.