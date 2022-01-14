وزير الزراعة: لبنان ألغى رخصة استيراد مسبقة للمنتجات الزراعية من الأردن

الوكيل الاخباري- قال وزير الزراعة، خالد الحنيفات، الجمعة، إن لبنان ألغى رخصة الاستيراد المسبقة للمنتجات الزراعية من الأردن، وذلك في سعي المملكة لـ "زيادة صادراتها الزراعية".



الحنيفات أوضح في بيان، "أنه في إطار سعي الوزارة الحثيث في زيادة الصادرات الزراعية وإقامة العلاقات التجارية مع الدول على أساس المنفعة المتبادلة والتعامل بالمثل في تبادل المنتجات الزراعية، فقد عملنا على التواصل مع وزارة الزراعة اللبنانية؛ حيث تم إعطاء أولوية استيراد الموز خلال فترة الاستيراد التكميلي من لبنان، مقابل استيراد الخضراوات من الأردن".



وبناء على ذلك "قام الجانب اللبناني بإلغاء رخص الاستيراد من الأردن، والتعامل معها بشكل تلقائي ودون رخص مسبقة" وفق الحنيفات الذي قال، إن وزارة الزراعة "وجهت نقابة مصدري الخضار والفواكه الأردنية للتواصل مع نظرائهم اللبنانيين؛ بغية تصدير المنتجات الزراعية الأردنية إلى لبنان دون رخص مسبقة".



وأضاف أن الوزارة "عملت على تسهيل مهمة المصدرين المرتبطة بأسعار صرف الدولار".



و"تم خلال منتصف الأسبوع الماضي تسيير أول إرسالية تجريبية؛ ليتسنى استكمال عملية التصدير وفق آليات التعامل بالمثل" بحسب الحنيفات الذي قال، إن التوجه يأتي "ضمن خطط الوزارة في رفع الصادرات الزراعية".

اضافة اعلان