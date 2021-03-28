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الأحد، 28-03-2021 11:04 ص

وزير الزراعة : لدينا مخزون كاف من اللحوم

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال المهندس خالد الحنيفات ،إن تأخر سفينة قناة السويس الجانحة لا يسبب نقصا في الغذاء بالمملكة ،لافتا أن الشحنة العالقة هي لتعزيز الأمن الغذائي فحسب.

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وأشار الحنيفات الأحد، في تصريحات إذاعية، إلى وجود 200 ألف رأس من الأغنام المستوردة في السوق المحلي إضافة إلى 250 ألف رأس من المنتج المحلي وإلى وجود خط نقل جوي يوميا من رومانيا لنقل اللحوم الطازجة والمبردة.


وأكد أنه تم اليوم إرسال وفد بيطري إلى السودان لفتح خط نقل جوي للحوم الطازجة والمبردة في حال الموافقة على الاشتراطات الصحية .


وبيّن الحنيفات أن المملكة لديها اكتفاء ذاتي من الدجاج والخضروات واللحوم، منوهاً أنه لا يوجد أي تخوفات في هذا الإطار حتى لو تأخرت عملية فتح قناة السويس أو تم تحويل هذه السفينة إلى منافذ بحرية أخرى.



 




 

 


 

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