وزير الزراعة : مساندة من سلاح الجو لمكافحة الجراد - صور

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة ، خالد الحنيفات انه قد تم صباح اليوم السبت في منطقة المدورة وبمساندة من سلاح الجو الملكي تنفيذ عمليات مكافحة جوية للجراد الصحراوي على مساحات شاسعة وصلت الى ٧ الآف دونم من المحاصيل الحقلية حيث تم القضاء وبنجاح على نسبة عالية من الجراد الصحراوي .

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ولفت الحنيفات في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ما زالت عمليات المكافحة مستمره خلال الفترة المسائية والصباحية باستخدام الرش الأرضي للمجموعات التي تدخل وبشكل غير منتظم وبكثافات متوسطة وما زالت فرق المكافحة تقوم بعمليات المسح والاستكشاف.



وحول واقع دخول الجراد في منطقة الرويشد ، فقد بين الحنيفات انه بعد اجراءات الاستكشاف للفرق و مسح للجراد الصحراوي في مناطق الرويشد وجد مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في محمية روضة البندان وعلى الفور تمت صباح هذا اليوم اجراءات المكافحة بمشاركة خمس فرق متخصصة وتم استخدام أجهزة رش الرذاذي وتمت المكافحة بشكل واسع لمساحة تزيد عن ٣ كيلو متر وما زالت فرق الاستكشاف تعمل على تمشيط المناطق الحدودية بمحاذاة الحدود السعودية والعراقية تحسبا لأي دخول من أسراب الجراد وهناك جاهزية للتعامل مع دخول اي مجموعات او أسراب.





