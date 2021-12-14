وزير الزراعة : نسعى للوصول إلى مشروع حصاد مائي وطني وشامل

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، إن الحصاد المائي يمثل أولوية حكومية، وليس للقطاع الزراعي فقط.



وأضاف الحنيفات، خلال لقائه اليوم مدير عام المركز الجغرافي الملكي العقيد المهندس معمر كامل حدادين، أن تحدي المياه يشكل التحدي الأكبر للقطاع الزراعي، مؤكدا، حسب بيان صحفي، أن وزارة الزراعة تحمل اليوم ملفا موسعا وطموحا تعمل عليه بكل ثبات من أجل الوصول إلى مشروع حصاد مائي وطني وشامل تتكاتف فيه جهود الجميع.

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