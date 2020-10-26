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الإثنين، 26-10-2020 12:30 م

وزير الزراعة: نعمل بتشاركية وصولا لتنمية القطاع

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الوكيل الاخباري- شدد وزير الزراعة محمد داودية على أهمية التشاركية في الوزارة اللازمة لتطوير القطاع وتنميته، مؤكدا ان الوزارة تعمل وفق الرؤية الملكية وكتاب التكليف الذي ركز على الامن الغذائي وتوفير الامكانيات والاطر والاليات والقوانين الداعمة لانشاء المركز الاقليمي للامن الغذائي.

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جاء ذلك خلال لقاء داودية امس الاحد اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين برئاسة الفريق الركن العين السابق الدكتور غازي الطيب، حيث استمع داودية الى مداخلات وافكار ومقترحات متنوعة لتطوير القطاع الزراعي.


واوضح داودية ان البوصلة الملكية واضحة لجميع القطاعات ولاسيما الزراعي الذي يشهد اهتماما منقطع النظير، ما يدعم سبل النجاح في توسع الزراعات الاستراتيجية والرقعة الزراعية ومحاصيل النقص وتحقيق خطط الحصاد المائي والاستغلال الامثل للامكانيات وعلى رأسها امكانيات المواطن الاردني.

 

واضاف "اسلوبنا هو العمل بروح الفريق وضمن تشابك ايجابي مع جميع الوزارات وتطوير وتجويد مسارات العمل وتحديد الاولويات والتحديات من اجل التغلب عليها ونعتمد على شراكة الجميع من اتحادات وجمعيات ونقابات وبيوت خبرة وخبراء ومختصين".

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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