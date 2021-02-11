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الخميس، 11-02-2021 06:22 م

وزير الزراعة: ننتج مليوني شجرة حرجية سنوياً توزع مجاناً

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة، محمد داودية: "إن وزارة الزراعة تنتج نحو مليوني شجرة حرجية سنويا ضمن مشاتلها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، حيث يجري توزيعها مجاناً على المؤسسات العامة والخاصة، وذلك ضمن نهجها الساعي لزيادة الرقعة الخضراء".
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وبين داودية، خلال رعايته احتفال الجامعة الهاشمية بعيد الشجرة من خلال زراعة 500 شجرة حرجية متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة، أهمية المحافظة على الأشجار واستدامة الرقعة الخضراء لما لها من آثار بيئية وحياتية تجسد الانتماء للأرض، وكذلك حفاظاً على البيئة والطبيعة وجمالياتها البصرية.

 




 

 


 

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