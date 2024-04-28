وزير الزراعة يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا بالأردن

الوكيل الاخباري- أكد وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، خالد الحنيفات، أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا والمحيط الهادي، الذي تنطلق فعاليته الأحد في البحر الميت. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال جلسة تنسيقية استباقية لانطلاق المؤتمر عقدت السبت، بحضور رئيس الاتحاد التعاوني الدولي آرييل غواركو، ورئيس التحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي شاندرل ياداف.



وقال إن انعقاد هذا المؤتمر الذي يحضره 350 ضيفا من 35 دولة، يؤكد أهمية دور الأردن لكونه واحة أمن وأمان وسط إقليم مأزوم بالصراعات، وإن الأردن سيبقى منفتحا على العالم في المجالات كافة لتحقيق التكامل والتعاون لتطوير القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع الزراعي.



وأشار الحنيفات إلى أهمية القطاع التعاوني، مبينا أن الأردن يسعى إلى تطوير التشريعات والقوانين الداعمة للقطاع التعاوني، إضافة إلى الدعم المباشر.



من جانبه ثمن غواركو، جهود الأردن في تنظيم وعقد المؤتمر، مؤكد أن الاتحاد التعاوني الدولي ينظر إلى الأردن على أنه منارة للعمل الإنساني والتطوير والنهضة في المنطقة.



وأشار إلى أن دول الاتحاد كافة تشارك في هذا المؤتمر، وتتطلع إلى مخرجات تخدم تطوير القطاع التعاوني.