وزير الزراعة يؤكد أهمية تطوير قطاع الأسماك

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، أهمية استدامة العمل على تطوير قطاع الأسماك ورفع نسب الاكتفاء الذاتي منها.

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وأشار خلال لقائه في مبنى الوزارة رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية زياد عطا الله وعدد من أعضاء المجلس، إلى ضرورة إنهاء العمل في سوق الأسماك بالسرعة الممكنة بما يدعم مسار التسويق لمنتج السمك المحلي، لافتا إلى تعاون الوزارة في جميع المسارات المستقبلية التي تأتي استكمالا لجهود خطتها في تطوير القطاع.



بدوره، ثمن عطا الله، دعم الوزارة واهتمامها المباشر في تذليل التحديات وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار بالقطاع وتطويره، مشيرا إلى سرعة الإنجاز في السوق المركزي للأسماك واستدامة التعاون مع الوزارة.



وبين أن استجابة الوزارة ومتابعتها الحثيثة ساهمت في تطوير القطاع وتوسعه، ما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية.