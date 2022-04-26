وزير الزراعة يؤكد استمرار دعم الوزارة لتطوير الاتحادات والجمعيات النسائية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات استمرارية دعم الوزارة لتطوير الاتحادات والجمعيات النسائية في المحافظات من خلال حزمة إقراض زراعي لمشاريع ريادية خاصة الصناعات الغذائية التي تحقق دخلا مباشرا للأسرة في الريف وتلامس الأمن الغذائي.



وأشار خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، الاتحاد النوعي للمزارعات، إلى أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تتعامل في جميع محاورها مع التنمية الريفية، وتمكين المرأة عبر التمويل والإرشاد والتوجيه وصولا إلى التسويق من خلال البازارات والمعارض المختلفة، إضافة إلى منح وبرامج تعتمدها الوزارة لدعم سبل تطوير المشاريع الزراعية والريادية.

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