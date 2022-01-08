وزير الزراعة يبحث التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني

الوكيل الاخباري - اجتمع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، السبت، مع المدير الإقليمي لوكالة التعاون الفني الألماني giz لبحث أوجه التعاون.



وبين الحنيفات أهم المجالات التي تتطلع الوزارة على التعاون من خلالها مع الوكالة وخاصة ما يتعلق بالتقارير التي تساعد القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخي ومنها مساعدة المزارعين في تبني أساليب حصاد مياه الأمطار على المستوى المنزلي وإنشاء الحفائر في البادية.

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