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الثلاثاء، 14-12-2021 09:01 ص

وزير الزراعة يبحث انطلاق المنتدى العالمي للأرض

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة خالد الحنيفات، أمس الاثنين، خلال لقاءه ممثلي التحالف الدولي للارض انطلاق المنتدى العالمي للأرض والذي سينطلق تحت الرعاية الملكية السامية خلال أشهر ويضم ١٢٠٠ مشارك من أنحاء العالم.

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وسيناقش المنتدى أزمة المناخ وفرص الشباب في المناطق الريفية وحوكمة إدارة اراضي المراعي والغازات على مستوى المجتمعات المحلية وعدد من المواضيع الهامه.

وبين حنيفات ان هذا المنتدى يشكل فرصة مهمه للاردن لتسليط الضوء على أبرز القضايا ذات الاولوية الوطنية خاصة أن التحالف الدولي للأرض يضم تحالف عالمي من المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية.

وستعمل الوزارة على كافة الاطر لتنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع التحالف الدولي للأرض بما يدعم الوصول إلى الفائدة المرجوة من هذا المنتدى للاردن.

 




 

 


 

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