وزير الزراعة يبحث تعزيز أوجه دعم الفاو للأردن لمواجهة التحديات

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، أوجه دعم المنظمة المستمر للأردن لمواجهة التحديات، خاصة في مجال الأمن الغذائي.



وعرض الحنيفات، خلال اللقاء، مراحل الإنجاز ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحور التطوير للقطاع الزراعي.



وأشار إلى جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، وأزمة سلاسل التوريد ، إذ لم يعانِ الأردن من أي نقص في السلع مع استمرارية الإنتاجية، وفقا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لا سيما قرار جلالته تخزين القمح ما كان له الدور الأكبر في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات، مؤكدا اهتمام جلالة الملك بالقطاع الزراعي ووضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وخطة عملها التي تمثل خارطة طريق لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي.

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