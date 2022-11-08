الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : القبض على مطلوب خطير ومسلح - صور

وزير الزراعة يبحث تعزيز أوجه دعم الفاو للأردن لمواجهة التحديات

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وفريدريك القبرصية

الارصاد : المملكة على موعد مع امطار رعدية غزيرة - تفاصيل

وزير الأشغال يبحث تعزيز التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية

هاشتاغ #انقذو_راكان يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو

توضيح حول تعطيل او تأخير دوام مدارس بسبب الظروف الجوية

وزارة التعليم العالي: 50 مليون دينار قروض على الطلبة "لم تسدد بعد"

الجغبير رئيساً لغرفة صناعة الأردن

ابراهيم أبو الخير يبوح لـ الوكيل : عشت 25 يوماً من العذاب ! - صور

الثلاثاء، 08-11-2022 10:57 م

وزير الزراعة يبحث تعزيز أوجه دعم الفاو للأردن لمواجهة التحديات

eee


الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، أوجه دعم المنظمة المستمر للأردن لمواجهة التحديات، خاصة في مجال الأمن الغذائي.

وعرض الحنيفات، خلال اللقاء، مراحل الإنجاز ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحور التطوير للقطاع الزراعي.

وأشار إلى جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، وأزمة سلاسل التوريد ، إذ لم يعانِ الأردن من أي نقص في السلع مع استمرارية الإنتاجية، وفقا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لا سيما قرار جلالته تخزين القمح ما كان له الدور الأكبر في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات، مؤكدا اهتمام جلالة الملك بالقطاع الزراعي ووضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وخطة عملها التي تمثل خارطة طريق لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120223194554168383109

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وفريدريك القبرصية

www

وزير الأشغال يبحث تعزيز التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية

68fd488c-88a2-478e-bf9a-c23ca2233938

هاشتاغ #انقذو_راكان يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو

w

وزارة التعليم العالي: 50 مليون دينار قروض على الطلبة "لم تسدد بعد"

ww

الجغبير رئيساً لغرفة صناعة الأردن

w

الشلبي: نسعى إلى تطوير القطاع التعاوني في المملكة لتحقيق التنمية

أخبار متعلقة
267019050_214337234205623_927029763627248390_n-12

تشكيلات واسعة في الزراعة - أسماء

10202225212753917716381

افتتاح فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية في إربد

image

حنيفات يعلن انطلاق مهرجان الرمان في إربد - صور

61b5d3eec9bc7

قريباً .. توفير 350 وظيفة في وزارة الزراعة - تفاصيل

10202219221754137977773

بدء فعاليات مؤتمر التغيّر المناخي في جامعة مؤتة

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين