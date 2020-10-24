السبت 24-10-2020
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وزير الزراعة يبحث دعم مشاريع الاستزراع السمكي

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السبت، 24-10-2020 07:32 م

وزير الزراعة يبحث دعم مشاريع الاستزراع السمكي

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الوكيل الاخباري -بحث وزير الزراعة محمد داودية لدى لقائه اليوم السبت رئيس جمعية مربي الاسماك والاحياء البحرية محمد شاهين سبل دعم مشاريع الاستزراع السمكي لتحقيق المزيد من الانتاج لما يشكله من قيمة مضافة ورافعة حقيقية للقطاع الزراعي في المملكة .
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وقال داودية خلال اللقاء إنه من واجبنا تعميم ثقافة استهلاك الاسماك ضمن الموائد الأردنية، خاصة أن الاستهلاك السنوي للمواطن الاردني لا يزيد على 2  كلم من الاسماك  مقابل 6 كلم من اللحوم و 30 كلم من الدواجن.

وأشار إلى ان الوزارة عملت في السابق على دراسة التوسع في الزراعة وعدلت أسس رخص الابار الانتاجية مع وزارة المياه وستتابع مشروع سوق الاسماك مع امانة عمان، بالإضافة الى التنسيق مع البنك المركزي والمؤسسات التمويلية للتعاون في الاستثمار الصناعي لمصنع اعلاف الاسماك.

من جهته ثمن شاهين اهتمام وزير الزراعة بقطاع الاسماك وسرعة استجابته للتعاون والتنسيق للاستثمار في هذا القطاع، وتعميم الاستزراع السمكي، ودعم ثقافة استهلاك الاسماك.


 




 

 


 

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