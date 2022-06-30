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الخميس، 30-06-2022 10:38 ص

وزير الزراعة يبحث عددا من المشاريع مع الفاو

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أمس الأربعاء، في مبنى الوزارة مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) في عمان نبيل عساف، المشاريع المشتركة التي تخدم جهود التوسع ضمن برنامج الحصاد المائي، وذلك ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنها تعمل ضمن الخطة على 10 آلاف بئر لتجميع المياة و60 حفيرة وسدا ترابيا، ما سينعكس على المخزون المائي داخل المدن وعلى مربي الأغنام في البادية والمحافظات.


وأكد الحنيفات في البيان على تعاون منظمة الاغذية والزراعة (الفاو ) الكبير مع الوزارة، ضمن رؤية تنظيم وتطوير القطاع الزراعي.

 




 

 


 

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