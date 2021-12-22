وزير الزراعة يبحث معوقات التصدير إلى السعودية

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مبنى الوزارة اليوم الاربعاء، وكيل وزارة الزراعة والبيئة والمياه السعودي احمد بن صالح الخشمي والوفد المرافق والذي ضم نائب مدير الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور محمد المطيري ومدير عام الإدارة العامة للمحاجر سند الحربي ومدير إدارة العلاقات الدولية نايف الشمري.وأكد الحنيفات على عمق العلاقات الأردنية السعودية وسبل تعزيزها من خلال زيادة التبادل بين البلدين الشقيقين سواء من خلال المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية وتبادل الخبرات في تطوير القطاع الزراعي لكلا البلدين.وثمن الحنيفات التعاون من قبل الأشقاء السعوديين في كافة المجالات ونقل تحياته الى وزير الزراعة والبيئة والمياه في المملكة العربية السعودية.ومن جانبه أشار الخشمي إلى الاهتمام السعودي من خلال تلبية الدعوة والحضور الى الأردن الشقيق مؤكدا على التعاون الدائم مع الأردن.وعقد اجتماع برئاسة امين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري ووكيل وزارة الزراعة والبيئة والمياه السعودي احمد بن صالح الخشمي وبحضور الوفد السعودي والوفد الأردني الذي ضم الى جانب الادارات الفنية في الوزارة ممثلين عن القطاع الزراعي من رئيس اتحاد المزارعين ونقيب مصدرين الخضار والفواكه ورئيس جمعية مصدرين الخضار والفواكه.وناقش اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم معوقات التصدير وبعض الإجراءات على الحدود.وبين الحياري أن الوزارة تقدر تعاون وزارة الزراعة والبيئة والمياه السعودية من خلال كوادرها وسرعة الاستجابة لبعض المتابعات من وزارة الزراعة الأردنية مؤكدا على تطوير سبل التواصل من خلال لجنة مشتركة تطلع على المواضيع وتساعد في استدامة التصدير.ومن جانبه أكد الخشمي على عمق العلاقات بين البلدين مؤكدا على حرص المملكة العربية السعودية على تطوير العلاقات الزراعية بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة مع الحفاظ على متطلبات سلامة وجودة المنتجات الزراعية الواردة للمملكة العربية السعودية.