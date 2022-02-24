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الخميس، 24-02-2022 10:47 م

وزير الزراعة يبحث معيقات تصدير الخضار والفواكه إلى قطر

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الوكيل الاخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه اليوم الخميس السفير الأردني في قطر زيد اللوزي ، بحضور نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد وعدد من مصدري الخضار والفواكه لبحث معوقات تصدير الخضار والفواكه الى قطر.

وتم خلال اللقاء مناقشة كافة الإجراءات الممكنة لإعادة تصدير المنتجات الزراعية من خضار وفواكه للسوق القطري ووضع الاطر المناسبة للحيلولة دون وجود معوقات أمام الصادرات الأردنية وبما يضمن إعادة النقل البري للخضار والفواكه لتخفيض التكاليف وزيادة فرص النفاذ.

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