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الخميس، 17-12-2020 05:05 م

وزير الزراعة يبحث معيقات قطاع التخليص ونقل البضائع

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة محمد داودية مع نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، أهم المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.
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جاء ذلك خلال زيارة الوزير داودية للنقابة، اليوم الخميس، حيث التقى نقيب اصحاب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقولة وأعضاء النقابة وناقش موضوع الترانزيت واجراءات الفحص على المعابر. واكد الوزير، ضرورة دوام التشاركية مع كافة القطاعات ذات التداخل مع القطاع الزراعي، مبينا ان الوزارة تعمل ضمن معادلة من التوازن وتراعي فيها المزارع والمنتج المحلي كأولوية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تعطيل اية قطاعات اخرى شريكة.

واوضح ان الوزارة باشرت بإنجاز رقمنة خدماتها وتسهيل الخدمات توفيرا للوقت والجهد وشفافية العمل، مطالبا بوجود مصفوفة واضحة لقطاع التخليص، ووضع الوزارة في اهم العقبات وتسليمها للوزارة في اسرع وقت لتخفيف اية حلقات تحد من عمل هذا القطاع.

وتحدث الوزير عن أهمية عمليات التعاون الثلاثية بين الاردن ومصر والعراق ما سينعكس ايجابا على كافة القطاعات.

 




 

 


 

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