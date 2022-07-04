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الإثنين، 04-07-2022 05:09 م

وزير الزراعة يبحث مع استراليا استخدام المخلفات العضوية في رفع كفاءة التربة

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، مع القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية اماندا ماكرجور، تجربة استخدام المخلفات العضوية في رفع كفاءة وخصوبة التربة وتقليل استخدام المياه، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكد الحنيفات، بحضور الخبير الأسترالي كين بيلامي، وشركة (VRM Biologik)، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، أهمية الفكرة التي تحاول إيجاد معادلة بين الموارد الأرضية والمائية وتأثيراتها على الاستدامة في ظل تحديات تراجع الأراضي، وعدم إمكانية إدامتها وضرورة توفير الغذاء.

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