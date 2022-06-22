وزير الزراعة يتابع توفر الأضاحي بالكميات والأسعار المناسبة

الوكيل الاخباري - تابع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال زيارته إلى قطاع الثروة الحيوانية في منطقة جاوا، الإجراءات المتخذه والجهود المبذولة في التعامل مع شحنات الأضاحي من مناشئ مختلفة وتوفر الأضاحي بالجودة والكميات والأسعار المناسبة، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.



ووفق بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أشار الحنيفات إلى العمل وفق استراتيجية واضحة وميسرة لرفع كفاءة الخدمات البيطرية وذلك والتحسين الدائم مستوى الوضع البيطري في OIE بهدف رفع صادرات الاغنام الأعوام القادمة والبناء على مؤشرات التحسن الحالية في الصادرات.



وبحث الوزير خطة الترقيم الإلكتروني وإجراءات القطاع بهذا الخصوص وضرورة التواصل مع المزارعين والوقوف على التحديات والعمل على عليها بشكل يضمن تنظيم القطاع.

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