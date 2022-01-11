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الثلاثاء، 11-01-2022 03:14 م

وزير الزراعة يترأس أول اجتماع للمجلس الدولي للزيتون

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الوكيل الإخباري- ترأس وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرسمي الأول للمجلس الدولي للزيتون من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.

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وأكد الحنيفات خلال الاجتماع أن الاردن سيعمل خلال ترؤسه للمجلس على زيادة أطر التعاون لتطوير قطاع الزيتون والاستفادة من التجارب التسويقية والتكنولوجية والممارسات الزراعية المستخدمة في الدول الأعضاء.

 

وحضر الاجتماع عن المجلس الدولي للزيتون المدير التنفيذي عبداللطيف غديرة، ومساعد المدير التنفيذي للمجلس اندوني اولانو، ورئيس العلاقات الخارجية في اللجنة الاولمبية الدولية منير فوراتي، ومدراء الوحدات الفنية والإدارية ذات الاختصاص في المجلس الدولي للزيتون، وعن الجانب الأردني مندوب الاردن لتنسيق مهام رئاسة المجلس والإدارات ذات العلاقة بقطاع الزيتون بالوزارة.


وتمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بقطاع الزيتون.


وتجدر الإشارة إلى أن الأردن تولى مهام رئاسة المجلس الدولي للزيتون للعام 2022.

 

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