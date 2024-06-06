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الحنيفات يتفقد عددا من المشاريع الزراعية في عجلون

الخميس، 06-06-2024 05:20 م

وزير الزراعة يتفقد مشاريع ريادية في المفرق

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، عددا من المشاريع الريادية ذات الأثر الاقتصادي المباشر على المجتمع المحلي في محافظة المفرق.

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وزار الحنيفات، بحضور محافظ المفرق سليمان النجادا، مشروع الزراعة الاستوائية في منطقة بلعما، الذي ينتج محاصيل استوائية وترفد السوق المحلي بكميات الإنتاج، إضافة إلى إنتاج شتلات متوافقة مع البيئة المحلية بهدف توسيع هذه الزراعة ضمن المناطق المناسبة لها والتي تشكل قيمة اقتصادية عالية.


وأشار وزير الزراعة إلى توجيه التمويل والدعم لمشاريع ريادية تعكس نقص في الأسواق والصادرات، لافتا إلى أن الوزارة وجهت قروضا بقيمة 160 مليون دينار من ضمنها أكثر من 30 مليون دينار لمشاريع شبابية رائدة.


وخلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس محافظة المفرق، جرى التنسيق لزيادة عدد آبار تجميع المياه في المحافظة بمقدار 50 بئراً لا سيما وأن نسبة تنفيذ المشاريع الزراعية ضمن اللامركزية بلغت 100 بالمئة.


وأكد الحنفيات أن الوزارة مستمرة في دعم الجمعيات والتحالفات الزراعية المتخصصة، وتسعى إلى تطوير الدور التعاوني من خلال التمويل والتوجيه والمتابعة.


وبين أن الوزارة ستعمل على دعم مشاريع التصنيع الغذائي، مشيرا إلى تقديم الدعم للقائمين على مشروع مركزات البندورة من خلال دفع تكلفة إيجار مبنى مصنع المركزات لمدة 5 سنوات، إضافة إلى قرض بسقف نصف مليون دينار بفائدة 2 بالمئة بهدف استيعاب فائض إنتاج البندورة وتشغيل الشباب في المجتمع المحلي للتخفيف من البطالة.

 




 

 


 

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