وزير الزراعة يتفقد مشروعا رياديا في البلقاء

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الزراعة خالد الحنيفات اليوم الاثنين يرافقه محافظ البلقاء فراس ابو قاعود، أحد المشاريع الريادية في منطقة أم جوزة والذي يعمل على توفير المياه والاستغلال الأمثل لمساحات الارض.



وينتج الدونم الواحد من المشروع حوالي 5 .1 طن من الفراولة، وطنا واحدا من الاسماك وذلك باستخدام تقنيات عالمية فريدة من نوعها تعتمد تدوير المياه المزودة بالسماد العضوي من الاسماك، وري المزروعات بمنظومة تخفض استهلاك المياه وتضاعف كميات الانتاج.

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