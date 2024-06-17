وزير الزراعة يثمن الجهود المبذولة لإخماد حريق عجلون

الوكيل الإخباري- ثمن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الجهود المبذولة على مدار 24 ساعة من قبل القوات المسلحة (سلاح الجو ، سلاح الهندسة) ومديرية الأمن العام (الدفاع المدني ، الدرك) ومحافظة عجلون وكوادر الحراج في وزارة الزراعة للسيطرة على الحريق الذي أتى على ما يصل إلى مئة دونم ضمن مناطق متقطعة ومنحدرة وصعبة التضاريس في منطقة الصفصافة بمحافظة عجلون.

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وأشار الحنيفات في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تعاون الجميع مع هذه الجهود من أجل الحد من الحريق وعدم انتشاره إلى مناطق مجاورة، مبينا أن هناك متابعات مستمرة من قبل الوزارة مع الكوادر في الميدان والمتواجدة في موقع الحريق من أجل تقديم كل ما من شأنه للسيطرة عليه.



وبين أن الحرائق انخفضت للعام الثاني على التوالي، نتيجة لخطة الوزارة للحد من التعديات والحرائق وتضافر الجهود لمواصلة هذا الانخفاض بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة.

