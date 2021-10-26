وزير الزراعة يدعو إلى تفعيل لجنة تتبع سلامة المنتجات

الوكيل الإخباري- دعا وزير الزراعة خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل لجنة تتبع سلامة المنتجات، وإزالة كل المعوقات التي تواجه زيادة الصادرات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الأسواق العالمية.

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وقال حنيفات خلال ورشة عمل نظمتها شركة (إنكيوب) العالمية، حول تكنولوجيا التتبع والتعقب وسلامة الغذاء وأهميتها للمصنّع الأردني، في غرفة صناعة عمّان،إن "اللقاءات التي تعقدها الغرفة، تعزز مفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لوضع حلول للتحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني".



من جهته، أعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، عن اعتزازه بالقطاع الصناعي الذي ينافس عالمياً رغم كل التحديات التي يواجهها من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور الشحن.



وأكد الشمالي أهمية دعم الصناعة من خلال تعزيز صادراتها وتنافسيتها محلياً ودولياً، خاصة الصناعات الغذائية التي تشغل أكثر من 50 ألف أردني.



وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، أن معظم مصانع الغذاء الأردنية حققت المتطلبات الدولية لجودة وسلامة الغذاء، التي تعد خطوة أساسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.



وأشار إلى أن بعضها حصل على الاعتماد الأمريكي من خلال هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

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