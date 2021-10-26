الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

كورونا أسهمت في خفض أعداد الموقوفين إداريا في الأردن إلى 21 ألفا

ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -صور

الطاقة لـ الوكيل: اجتماع وزاري ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا الخميس المقبل

العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية خلفا لعميش

شهادات مطعوم كورونا تباع في الأسواق ووزارة الصحة ترد

استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

173 حكما بالإعدام في المملكة

الثلاثاء، 26-10-2021 12:55 م

وزير الزراعة يدعو إلى تفعيل لجنة تتبع سلامة المنتجات

4202116185423575725808


الوكيل الإخباري- دعا وزير الزراعة خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل لجنة تتبع سلامة المنتجات، وإزالة كل المعوقات التي تواجه زيادة الصادرات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الأسواق العالمية.

اضافة اعلان


وقال حنيفات خلال ورشة عمل نظمتها شركة (إنكيوب) العالمية، حول تكنولوجيا التتبع والتعقب وسلامة الغذاء وأهميتها للمصنّع الأردني، في غرفة صناعة عمّان،إن "اللقاءات التي تعقدها الغرفة، تعزز مفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لوضع حلول للتحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني".


 من جهته، أعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، عن اعتزازه بالقطاع الصناعي الذي ينافس عالمياً رغم كل التحديات التي يواجهها من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور الشحن.


وأكد الشمالي أهمية دعم الصناعة من خلال تعزيز صادراتها وتنافسيتها محلياً ودولياً، خاصة الصناعات الغذائية التي تشغل أكثر من 50 ألف أردني.


وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، أن معظم مصانع الغذاء الأردنية حققت المتطلبات الدولية لجودة وسلامة الغذاء، التي تعد خطوة أساسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.


وأشار إلى أن بعضها حصل على الاعتماد الأمريكي من خلال هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

 

اظهار ألبوم ليست


اظهار ألبوم ليست


اظهار ألبوم ليست


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
14586839202612bb288b35be7b80e94127764a639be69defe37

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

مطعم خاص

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

وزير-الأوقاف-والشؤون-والمقدسات-الإسلامية-الدكتور-محمد-الخلايلة-e1600100413633

الخلايلة: خطة لزيادة عدد حراس المسجد الأقصى

main_image5e7f961889330

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

maxresdefault (1)

الردايدة: خطة النمو الأخضر تمس قطاعات الطاقة وإدارة النفايات والمياه

6177cf7ec5eee

كورونا أسهمت في خفض أعداد الموقوفين إداريا في الأردن إلى 21 ألفا

أخبار متعلقة
الحنيفات

الحكومة : إنشاء 30 حفيرة وسد بكلفة مليوني دينار

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يتوقع أن يسهم مهرجان الزيتون بتسويق 25% من الزيت المحلي

download

توجيه من وزير الزراعة بشأن الصيصان

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

قرار حكومي بشأن بدء فتح معاصر الزيتون

مزاعين

وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد التمور الأردنية في الأغوار الوسطى