وزير الزراعة يرعى الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات لعام 2024

الوكيل الإخباري - رعى وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية المهندس خالد الحنيفات، تنظيم المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم السبت، احتفالاً باليوم الدولي للتعاونيات لعام 2024، تحت شعار: "التعاونيات تبني مستقبل أفضل للجميع"، تأكيداً على أهمية التعاونيات في عملية التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات التعاونيين والمجتمعات المحلية في حلِّ مشكلتي الفقر والبطالة.

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وقال وزير الزراعة خلال الاحتفال، إن القطاع التعاوني في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهِد قفزةً نوعيةً وحضوراً أقوى في المجتمع في ظل الزيارات الملكية للعديد من التعاونيات، والتوجيهات المستمرة للحكومات المتعاقبة لتعزيز العمل التعاوني باعتباره أحد النوافذ التشغيلية والتنموية.



وأضاف أن الاهتمام الملكي بهذا القطاع تجلى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتي أوصت بدورها بإعادة هيكلة المؤسسة التعاونية، والتوسع في تأسيس الاتحادات التعاونية والتعاونيات الزراعية، مشيراً إلى الدعم الملكي المتواصل للتعاونيات وتقديم الدعم لها من خلال إقامة المشاريع الإنتاجية والخدمية التي توفر فرص عملٍ.



ودعا الحنيفات أعضاء الحركة التعاونية الأردنية مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل (عام 2025) "سنةً دولية للتعاونيات" للمرةِ الثانيةِ بعد عام 2012، إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال العمل التعاوني من خلال تعزيز الشراكات مع نظيراتها لإثراء التجربة التعاونية الأردنية.